В Алексеевском районе по требованию прокуратуры на автодороге регионального значения нанесена разметка

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Прокуратурой Алексеевского района Самарской области проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и о дорожной деятельности.

В частности, установлено, что в границах муниципального района Алексеевский на автомобильной дороге регионального значения «Алексеевка – Субботинский – Авангард» отсутствует горизонтальная дорожная разметка.

В связи с изложенным прокуратурой района по согласованию с прокуратурой области министру транспорта и автомобильных дорог внесено представление.

Акт прокурорского рассмотрен, выявленные нарушения устранены, а именно нанесена дорожная разметка на всем протяжении указанной автомобильной дороги, сообщает облпрокуратура.