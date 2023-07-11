В 7 селах Самарской области чиновники оплатили невыполненный капремонт ДК

77

Стоимость работ, которые должны были быть проведены, превысила 1,5 млн рублей.

Факты приемки и оплаты муниципальными заказчиками невыполненных работ по капитальному ремонту домов культуры выявлены в 7 муниципалитетах Самарской области. Об этом сообщает Счетная палата региона.

Нарушения были выявлены во время проверки использования бюджетных средств региональной госпрограммы на развитие культуры в 2024 году. Они касаются периода 2022 года.

Дома культуры, невыполненный капремонт которых приняли и оплатили чиновники, находятся в сельских поселениях Авангард (Алексеевский район), Мочалеевка (Похвистневский), Никитинка (Елховский), Пискалы (Ставропольский), Спасское (Приволжский), Утевка (Нефтегорский) и Челно-Вершины (Челно-Вершинский). Стоимость работ, которые должны были быть проведены, превысила 1,5 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что капитально отремонтированные здания домов культуры в сельских поселениях Авангард и Мочалеевка не полностью отвечают требованиям доступности для маломобильных граждан.

По итогам проверки министру культуры Самарской области Ирине Калягиной направлено представление об устранении нарушений. Также информационные письма направлены главам муниципальных районов и областному Госфинконтролю. Также информацию планируется передать прокурорам и следователям, губернатору и депутатам Самарской губернской думы, пишет СитиТраффик.