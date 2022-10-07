В 2023 году в Самарской области планируют благоустроить 373 двора и 141 общественную территорию

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На эти цели регион из федерального бюджета получит субсидию в размере 1 млрд 23 млн рублей. До конца текущего года муниципалитеты должны заключить все контракты, а осенью 2023 года сдать объекты в эксплуатацию. Об этом рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Александр Мордвинов в прямом эфире из ЦУР Самарской области.

По словам министра, экономическая ситуация, удорожание материалов и введенные антироссийские санкции на скорости и масштабах благоустройства не сказались. Регион от года к году наращивает темпы и объемы. В этом году в планах было привести в порядок 318 дворов и 144 общественные территории. Дворы готовы на 100%, четыре общественные территории еще в работе. До конца года работы на них полностью завершатся.

«Что касается качества работ, мы следим за подрядчиками, - отмечает министр ЖКХ и энергетики Самарской области Александр Мордвинов. - У нас сформированы комиссии. Мы совместно с муниципалитетами, с депутатами того или иного муниципального района или городского округа, совместно с ОНФ делаем выездные проверки по качеству. Все это делаем совместно. И плюс не менее трех лет действует гарантийный срок».

Помимо этого, Самарская область ежегодно выигрывает во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2022 году в регионе воплощают в жизнь два таких проекта-победителя. Гранты на реализацию проектов в будущем году выиграли недавно еще три города Самарской области.

«Есть информация, что в ноябре федеральный Минстрой будет проводить еще один конкурс на получение грантов, - говорит Александр Мордвинов. -Мы пытаемся туда заявиться. Надеемся, что сможем победить. И в следующем году сделаем не три современных общественных пространства, а может быть, четыре, может быть, и все пять».

Внешний вид городов и сел меняется к лучшему благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Жители и гости региона отмечают красоту, комфорт и современность обновленных территорий. Несмотря на сложности, по словам министра, работы по благоустройству будут продолжены.