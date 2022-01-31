В 2022 году в Самарской области благоустроят 141 общественную и 314 дворовых территорий

115

В понедельник, 31 января, Губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание Правительства Самарской области. Одним из вопросов повестки стали планы реализации на территории региона федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Глава региона поставил задачу по неукоснительному соблюдению графиков проведения работ и крайнего срока сдачи – до 1 сентября.

В Самарской области благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, ежегодно преображаются сотни дворов и общественных пространств, ремонтируются скверы и парки, создаются новые точки отдыха и притяжения для жителей и гостей губернии. За последние три года в губернии было благоустроено 505 общественных и 947 дворовых территорий, реализовано 8 проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2022 году в Самарской области планируется благоустроить 141 общественную и 314 дворовых территорий. Объем субсидий на эти цели – свыше 1 млрд рублей. Заказчиками работ выступают администрации муниципалитетов. «По всем запланированным объектам заключены муниципальные контракты. По 1 общественной территории, которая добавилась благодаря сложившейся экономии средств, предстоят торги», — сообщил в ходе оперативного совещания министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов.

Дмитрий Азаров поставил задачу профильному министерству и главам муниципалитетов обеспечить завершение всех работ до 1 сентября. «Важно людей порадовать благоустройством как можно раньше, и точно завершить все работы до начала осени, чтобы земляки оценили результат работы», — сказал Глава региона, — В 2021 году, к сожалению, у некоторых коллег в муниципалитетах были проблемы по срокам, не все справились. В этом году мы не можем допустить сбой ни в коем случае».

Губернатор поручил всем главам территорий взять вопросы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» под личную ответственность, а профильному министерству — обеспечить системный контроль за ходом проекта. «Александр Михайлович, контролируйте. Ежемесячные доклады глав только за их личной подписью, никаких замов. Нужно установить контрольные точки по выполнению работ, чтобы главы лично знали и отчитывались, авралов быть не должно», — обратился Дмитрий Азаров к министру энергетики и ЖКХ.

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области также будут реализовываться 2 крупных проекта, ставшие победителями V Всероссийского конкурса. Это проект «По прямой к Отрадному: реновация главной улицы города бульваров» (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников) и «На берегу трех рек: продолжение истории» (благоустройство Монастырской набережной в Сызрани). Здесь Губернатором также поставлена задача обеспечить проведение всех работ в срок до 1 сентября.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на то, что муниципалитетам – заказчикам работ необходимо не допустить прошлых ошибок взаимодействия с недобросовестными подрядчиками. «Прошу доложить по тем компаниям, которые не справились по прошлому году, какие претензии им предъявлены. Если есть основания включать их в список недобросовестных подрядчиков, значит надо это делать», — сказал Губернатор. Глава региона поручил Александру Мордвинову и председателю Правительства региона Виктору Кудряшову подготовить обозначенную информационно – аналитическую справку по компаниям – подрядчикам, которые в 2021 году в должной мере не справились с контрактными обязательствами.