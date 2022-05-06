В 2022 году в Самаре будет благоустроено 55 дворов

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С наступлением благоприятных погодных условий во внутригородских районах стартовали работы по благоустройству дворовых территорий. В 2022 году в Самаре будет благоустроено 55 дворовых территорий во всех девяти внутригородских районах.

В Советском районе в текущем году будет обновлено 4 дворовых пространства по следующим адресам: по улице Георгия Ратнера, 11, улице Гагарина, 143, улице Ново-Вокзальная, 9 и во дворе по улице Победы, 89. На всех площадках подрядчик приступил к работам еще в апреле.

Так, во дворе многоквартирного дома №89 по улице Победы уже распланирована площадка, подготовлено основание под детскую и спортивную зоны.

Жители принимают активное участие в создании дизайн-проекта благоустройства и сами решают, что должно появится в их дворе. Контролируют жители и ход работ – ежедневно они наблюдают, как преображается их двор.

В ближайшее время на территории двора появятся и элементы уличной мебели: скамейки, урны, а также ограждения. Следующий этап преображения дворовой территории – обновление внутриквартальных проездов, обустройство парковочных карманов для автомобилей жителей и гостей двора, строительство тротуарных дорожек.

Помимо дворов в Самаре получают новую жизнь и общественные пространства. В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство 5 общественных территорий: сквер у ЗАГСа в районе дома №13А по улице Сергея Лазо в поселке Управленческий Красноглинского района, сквер имени Куйбышева в границах улиц Бакинской, Фасадной, Пугачевского тракта в Куйбышевском районе, сквер в районе дома №170 по улице Ташкентской в Кировском районе, парк «Воронежские озера» и парк культуры и отдыха «Молодежный» в Промышленном районе.

Фото: администрация Самары