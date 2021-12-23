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В 2022 году в Чапаевске преобразятся еще два общественных пространства

23 декабря 2021 13:00
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В 2022 году в Чапаевске преобразятся еще два общественных пространства

В этом году в Чапаевске жителей и гостей города порадовали обновленным видом скверы на ул. Крымской и ул. Л. Шевцовой. В 2022 год запланировано благоустройство еще двух территорий. 

Места, которые необходимо благоустроить определяли сами жители в результате голосования. Это отвечает целям национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Нацпроект реализуется по Указу Президента страны Владимира Путина.

«Нацпроект реально дает возможность украшать наши города. Чапаевск меняется на глазах в лучшую сторону. Ждем продолжения работы. В городе есть еще места, нуждающиеся в обновлении, - говорит жительница Чапаевска Ирина Николаевна.

На 2022 год жители определили для благоустройства прилегающие территории к школе № 21 по ул. Мирная и к офису врача общей практики по ул. М. Горького, 62А. 

У школы сделают тротуары из асфальта и брусчатки. На антитравматическом покрытии детской площадки установят игровое оборудование. Для любителей активного отдыха обустроят спортивную площадку. Проведут работы по озеленению и монтажу освещения, установят скамейки и урны. 

На прилегающей территория по ул. М. Горького, 62А также обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, сделают тротуар, установят урны и скамейки. 

Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 по 2021 годы в Чапаевске благоустроено 9 общественных и 25 дворовых территорий. Улучшение качества, условий жизни населения – часть Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. 

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