В 15-м микрорайоне Самары убирают легендарный рынок

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Самарские "трущобы" постепенно стирают с лица земли. Речь идет о легендарном рынке в 15-м микрорайоне Самары.

Он находится на пересечении улиц Ташкентской и проспекта Карла Маркса. Известный самарский блогер Сергей Бобин показал, как сейчас выглядят бывшие торговые точки с высоты.

На кадрах видно, что большинство ларьков уже снесено. Очистили и "Око Саурона" - разворотное трамвайное кольцо теперь свободно.

Масштабы территории поражают - почти полкилометра торговых рядов, пишет ГТРК Самара.

Среди пользователей ажиотаж. Кто-то сравнил эту часть "пятнашки" с Сомали и Бангладешем. Другие вздохнули с ностальгией - "когда-то я здесь частенько проезжал" - делятся воспоминаниями самарцы.

Фото: Сергей Бобин/YouTube.com