В 14 регионах России благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» реконструируется 43 очистных сооружения

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Федеральный проект «Оздоровление Волги», входящий в состав нацпроекта «Экология», реализуется с 2019 года. Его основная цель – экологическая реабилитация водных объектов, направленная на сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, в 3 раза к 2024 году - с 3,173 до 1,05 км3 в год.

«В реализации мероприятий федпроекта участвуют 16 субъектов Российской Федерации. Регионами – участниками проекта проводится действительно огромная работа по строительству новых и реконструкции существующих очистных сооружений. Всего к 2024 году планируется построить и модернизировать около 140 очистных сооружений. За 4,5 года с момента начала реализации проекта уже построены, реконструированы и введены в эксплуатацию 93 объекта водоотведения», – сообщил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В 2020 году в рамках федпроекта был введен 51 объект, в 2021 году – 18 объектов, в 2022 году - 24 объекта, благодаря чему обеспечен прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод, с нуля до 1,0264 км3 в год. За счет проведённых мероприятий на данный момент доля загрязнённых сточных вод, отводимых в Волгу, уже снижена на 0,972 км3 в год и составляет 2,201 км3 в год. Таким образом, уровень неочищенных стоков, поступающих в реку, сократился почти на треть.

По приросту мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, среди лидеров сейчас Москва (0,6205 км3 в год), Ивановская область (0,0730 км3 в год), Московская область (0,0670 км3 в год), Вологодская область (0,0614 км3 в год).

«На сегодняшний день в реализации находятся 43 очистных сооружения на территории 14 субъектов России. Они будут сданы в течение 2023 и 2024 гг. Больше всего программных объектов строится в Самарской области - 11, Московской области – 5, Нижегородской и Ярославской областях и Республике Марий Эл по 4», – рассказала руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Также ведутся работы на трех объектах в Ульяновской области, на двух объектах – в Москве, Волгоградской, Тверской областях и Чувашии, по одному объекту строится в Татарстане, Астраханской, Ивановской и Вологодской областях.

Среди крупнейших очистных сооружений, на которых в настоящее время выполнено более половины работ по ремонту и реконструкции, можно отметить следующие: