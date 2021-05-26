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Улицу Куйбышева в Самаре озеленяют

26 мая 2021 13:48
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Улицу Куйбышева в Самаре озеленяют

Улица Куйбышева продолжает преображаться. Планы по улучшению городской эстетики довольно объемны, среди них модернизация системы освещения, перенос воздушных линий под землю, обновление зеленых насаждений, а также высадка цветов. Соответствующее поручение дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу оперативно приступить к работам. 

Работы по приведению в порядок зеленых насажденийодни из самых важных. Саженцы «заселят» территорию от ул. Красноармейской до ул. Венцека.

 «Сейчас мы проводим компенсационную высадку деревьев. Инвентаризация деревьев, признанных аварийными, продолжается. Организация, которая обслуживает улицу Куйбышева, получает порубочные билеты в администрации Самарского района, а мы высаживаем молодые деревца взамен снесенных», - пояснила заместитель директора по производству МП «СпецРемСтройЗеленхоз» Людмила Якубовская

На данный момент посажен уже 21 каштан, с учетом планов на 26 мая – улицу украсят еще восемь саженцев, сообщает горадминистрация.

«Каштаны из местного питомника, он принадлежит нашей организации, и в нем выращивается будущий посадочный материал. Из сторонних организаций закупка не проводится, так как мы должны быть абсолютно уверены в качестве. Выбор саженца не случаен – каштаны очень красиво цветут, и людям будет приятно здесь гулять», - добавила Людмила Якубовская. 

В планах не только высадка деревьев, но и установка 50 контейнеров с крупномерными туями, высота которых будет достигать 3-3,5 метров. Также улицу украсят 18 вазонов с цветами, 41 подвесное кашпо с ампельными растениями – их разместят на ограждениях. Кроме того, возле деревьев (в приствольных квадратах) продолжится высадка цветов на общей площади порядка 354 кв.м.

Улучшение городской эстетики возможно не только благодаря озеленению, но и модернизации системы освещения. В срок до 15 августа выполняется демонтаж старых металлических опор, после чего идет установка новых фонарей – они монтируются на металлические опоры с декоративными элементами из чугунного литья. Всего будет заменено 72 опоры по обеим сторонам улицы Куйбышева. 

Параллельно организованы земляные работы в целях переноса существующих воздушных линий освещения в подземные коммуникации. Прокладка кабелей подземным способом позволит обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия и визуально расширит пространство. 

В этом же сезоне на улице Куйбышева будет произведен ремонт «большими» картами (свыше 100 п.м.) покрытия проезжей части – ее охватят работами на всю ширину в границах улиц Венцека и Некрасовской. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Теги: благоустройство озеленение улица Куйбышева

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