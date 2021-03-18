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Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать

18 марта 2021 12:50
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Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать

Процесс преображения улицы Дачной в Самаре наконец сдвинулся с мертвой точки. Мэрии удалось найти фирму, которая займется разработкой проекта реконструкции дороги. Сообщение об этом опубликовал в «Твиттере» департамент градостроительства Самары.

— Разрабатывать проект реконструкции Дачной будет ОАО «Самарагорпроект». Мы уверены, что коллеги справятся с этой работой в срок, — сообщили представители ведомства.

Однако точные сроки пока не известны. Если судить по документам контракта, который заключили с ОАО «Самарагорпроект», разработать проект должны в течение 9 месяцев. За это фирма получит 9 017 441,44 рубля. В техзадании чиновники указали, что новая дорога должна быть четырехполосной с тротуарами, ливневками, парковочными карманами и светофорами, подключенными к автоматической системе управления дорожным движением.

Предполагалось, что первый этап реконструкции от Пензенской до Московского шоссе закончат в 2021–2022 году, однако сейчас в департаменте градостроительства Самары говорят о новых сроках. Работы планируют завершить до 2022–2023 года. Второй этап реконструкции проведут на участке от Пензенской до Горной, пишет 63.ру.

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