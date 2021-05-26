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Улица Куйбышева в Самаре продолжает преображаться

26 мая 2021 15:41
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Идёт высадка деревьев. На данный момент посажен уже 21 каштан, с учетом планов на 26 мая – улицу украсят еще восемь саженцев.

Улица Куйбышева продолжает преображаться. Работы по приведению в порядок зеленых насаждений – одни из самых важных. Саженцы «заселят» территорию от ул. Красноармейской до ул. Венцека.

«Сейчас мы проводим компенсационную высадку деревьев. Инвентаризация деревьев, признанных аварийными, продолжается. Организация, которая обслуживает улицу Куйбышева, получает порубочные билеты в администрации Самарского района, а мы высаживаем молодые деревца взамен снесенных», - пояснила заместитель директора по производству МП «СпецРемСтройЗеленхоз» Людмила Якубовская.

На данный момент посажен уже 21 каштан, с учетом планов на 26 мая – улицу украсят еще восемь саженцев.

В планах не только высадка деревьев, но и установка 50 контейнеров с крупномерными туями, высота которых будет достигать 3-3,5 метров. Также улицу украсят 18 вазонов с цветами, 41 подвесное кашпо с ампельными растениями – их разместят на ограждениях. Кроме того, возле деревьев (в приствольных квадратах) продолжится высадка цветов на общей площади порядка 354 кв.м.

Улучшение городской эстетики возможно не только благодаря озеленению, но и модернизации системы освещения. В срок до 15 августа выполняется демонтаж старых металлических опор, после чего идет установка новых фонарей – они монтируются на металлические опоры с декоративными элементами из чугунного литья. Всего будет заменено 72 опоры по обеим сторонам улицы Куйбышева.

Параллельно организованы земляные работы в целях переноса существующих воздушных линий освещения в подземные коммуникации. Прокладка кабелей подземным способом позволит обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия и визуально расширит пространство.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: озеленение улица Куйбышева

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