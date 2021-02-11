УФАС вмешалось в реставрацию дома в Самаре

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Усадьба купца Кириллова восстанавливалась в рамках картельного сговора.

Самарское УФАС и Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ обнаружили картельный сговор, возникший вокруг подряда на реставрацию усадьбы купца Кириллова, находящейся на улице Молодогвардейской, 58.

На ремонт усадьбы, которая имеет статус объекта культурного наследия, из федерального бюджета выделялось 23,88 млн рублей. Первыми заподозрили, что что-то здесь нечисто, представители Следкома, которые и отправили материалы антимонопольщикам.

Представители УФАС установили, что Ространснадзор, выступавший заказчиком, сразу собирался привлечь к исполнению контракта ООО «НПУ СамараРеставрация», руководство предприятия прекрасно об этом знало и заранее подготовилось к конкурсу, составив должным образом все необходимые документы. И эта ситуация повторилась в трех торгах.

Ространснадзор и ООО «НПУ СамараРеставрация» были признаны виновными в нарушении закона о конкуренции, пишет Засекин.