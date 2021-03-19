У железнодорожной станции "Пятилетка" и Кировского рынка в Самаре создадут транспортный узел

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Уже в 2021 году в Самаре начнется первый этап создания транспортно-пересадочного узла возле железнодорожной станции "Пятилетка" и Кировского рынка. Это место – практически идеальное пересечение транспортных потоков города – метро, железная дорога, сюда сходятся многие маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов, здесь пересекаются несколько крупных городских улиц.

В рамках первого этапа на территории появятся перехватывающая парковка, отстойно-разворотная площадка для автобусов, в том числе межмуниципальных и дачных, а также павильон для ожидания транспорта. На втором этапе планируется создать перехватывающую парковку с другой стороны железной дороги возле дома №36 по пр. Кирова. На третьем этапе по четной стороне пр. Кирова организуют автовокзал. Железнодорожную платформу "Пятилетки" планируют продлить до моста, построив подземный пешеходный переход под железной дорогой, который соединит узел и перехватывающую парковку.

У этого проекта есть не только сторонники. Скептики считают, что московский опыт транспортных узлов к Самаре неприменим: слишком разные логистические схемы. Кировский транспортный узел стоит как бы на отшибе города и может быть доступен только жителям близлежащих кварталов.

Мне кажется, в таких условиях не стоит гадать или голосовать, нужно потратить еще некоторое количество денег и времени на предметное изучение проекта: слишком велика цена ошибки, сообщает тЕлеграм-канал "Злой самаритянин".