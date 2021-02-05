Я нашел ошибку
Главные новости:
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
В Самаре транспортные полицейские изъяли у пассажира поезда гашишное масло в крупном размере
В Самаре у пассажира поезда нашли гашишное масло в крупном размере
Уровень безработицы в Самарской области резко сократился в декабре 2020 года
Уровень безработицы в Самарской области резко сократился в декабре 2020 года
Три дома в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах Самары снесут
Три дома в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах Самары снесут
Названа причина гибели рабочего на “Фабрике качества” в Тольятти
Названа причина гибели рабочего на “Фабрике качества” в Тольятти
В СОУНБ начинается подготовка к Тотальному диктанту - 2021
В СОУНБ начинается подготовка к «Тотальному диктанту» - 2021
В Самарской области построят еще один COVID-госпиталь
В Самарской области построят еще один COVID-госпиталь
Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в Кинель-Черкасском районе
Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в Кинель-Черкасском районе
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.35
EUR 90.92
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ начинается подготовка к «Тотальному диктанту» - 2021
Премьера фильма "Северный ветер" Ренаты Литвиновой прошла в Москве
Всероссийская выставка "Без срока давности" откроется в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Три дома в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах Самары снесут

5 февраля 2021 13:43
40
Три дома в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах Самары снесут

Администрация Самары планирует изъять три земельных участка под аварийными домами в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах.

Снести планируют четырехквартирный дом в границах исторического поселения города на ул. Братьев Коростелевых, 84 лит. Аа (занимает участок площадью 98 кв. м), а также частный дом на ул. Пестеля, 29 (80 кв. м) и двухэтажный дом 1953 года постройки на ул. Пугачевской, 80 (390 кв. м).

После оценки изымаемого жилья власти Самары планируют предложить 10 собственникам новые квартиры, пишет "Другой город".

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
5 февраля 2021  13:43
Три дома в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах Самары снесут
Три дома в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах Самары снесут
После оценки изымаемого жилья власти Самары планируют предложить 10 собственникам новые квартиры. Благоустройство региона
36
5 февраля 2021  09:36
Самарские власти попросили не увеличивать взносы за капремонт домов
Самарские власти попросили не увеличивать взносы за капремонт домов
Окончательное решение будут принимать региональные власти — губернатор и правительство Самарской области. Благоустройство региона
152
4 февраля 2021  13:18
Реставрацию Дома со слонами в Самаре начнут в 2021 году
Реставрацию Дома со слонами в Самаре начнут в 2021 году
После завершения работ там хотят разместить школу молодых архитекторов. Благоустройство региона
407
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
10459
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
4220
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
4865
Весь список
Всё в Дом
1 февраля 2021  14:04
Благодаря компании «ТОП-Матрас.ру» покупка ортопедического матраса стала доступной практически всем слоям населения России
Как подбирать матрас по размеру
Благодаря компании « ТОП-Матрас.ру » покупка ортопедического матраса стала доступной практически всем слоям населения России. Всё в Дом
265
1 февраля 2021  13:54
Сельскохозяйственная продукция всегда востребована. Овощи и фрукты – комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здорового, полноценного рациона человека.
Как выбрать сетку для фруктов
Сельскохозяйственная продукция всегда востребована. Овощи и фрукты – комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здорового, полноценного рациона...Всё в Дом
185
18 января 2021  10:07
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga.
Плотные шторы из тюля
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga. Всё в Дом
803
Весь список
ЖКХ
5 февраля 2021  11:59
Безопасность пешеходных зон и дорог в приоритете работ служб благоустройства Самары
Безопасность пешеходных зон и дорог в приоритете работ служб благоустройства Самары
Всего вчера днем и прошедшей ночью было задействовано 589 единиц техники и 512 уборщиков территорий.  ЖКХ
104
5 февраля 2021  10:50
РКС-Самара подвели итоги акции В Новый год – без старых долгов
«РКС-Самара» подвели итоги акции «В Новый год – без старых долгов»
Со всеми победителями свяжутся по телефонам, указанным при регистрации. ЖКХ
135
4 февраля 2021  16:29
Маркировка цветом призвана предупредить недобросовестных клиентов о том, что в ближайшее время энергетики намерены взыскать задолженность через суд.
АО «Энергосбыт Плюс» направил должникам Самарского региона цветные квитанции
Маркировка цветом призвана предупредить недобросовестных клиентов о том, что в ближайшее время энергетики намерены взыскать задолженность через суд. ЖКХ
598
Весь список

Экология
5 февраля 2021  12:44
В Самаре началась подготовка к весеннему паводку
В Самаре началась подготовка к весеннему паводку
Документ устанавливает необходимость разработать план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску воды. Экология
77
5 февраля 2021  11:26
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
185
5 февраля 2021  10:58
После оттепели жителей Самарского региона ждет мороз
После оттепели жителей Самарского региона ждет мороз
Морозная погода сохранится и в начале следующей недели. Экология
211
Весь список
Видео
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
2118
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
1699
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
14982
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
42079
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
43798
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
43350
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 5 февраля выявлены 303 заболевших коронавирусом
5 февраля 2021  13:01 
В Самарской области за сутки на 5 февраля выявлены 303 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2467, вылечились и выписаны 38502 человек.  Здравоохранение
120
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
5 февраля 2021  11:26 
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
185
Самарская область будет развивать на местах федеральные форматы мероприятий Года науки
5 февраля 2021  11:13 
Самарская область будет развивать на местах федеральные форматы мероприятий Года науки
По информации Минобрнауки, при формировании плана мероприятий поступило более 8 тысяч предложений. Экономика региона
200
После оттепели жителей Самарского региона ждет мороз
5 февраля 2021  10:58 
После оттепели жителей Самарского региона ждет мороз
Морозная погода сохранится и в начале следующей недели. Экология
211
Так, наибольшее количество вопросов у губернатора вызвало исполнение федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология».
4 февраля 2021  19:32 
Дмитрий Азаров провёл с главами муниципальных образований Самарской области «работу над ошибками»
Так, наибольшее количество вопросов у губернатора вызвало исполнение федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Политика региона
1815
Весь список
Акценты
Так, наибольшее количество вопросов у губернатора вызвало исполнение федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология».
4 февраля 2021  19:32 
Дмитрий Азаров провёл с главами муниципальных образований Самарской области «работу над ошибками»
Так, наибольшее количество вопросов у губернатора вызвало исполнение федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Политика региона
1792
Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы, представляющими Самарскую область.
4 февраля 2021  15:28 
Дмитрий Азаров на встрече поблагодарил депутатов Госдумы за активную позицию по отстаиванию интересов жителей региона на высшем уровне
Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы, представляющими Самарскую область.   Политика региона
2420
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
4 февраля 2021  13:46 
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
Минстрой не стал продлевать ковидные послабления. ЖКХ
2101
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
6878
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
14095
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
14581
Весь список
Новости Тольятти
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
1223
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
6183
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
7683
Весь список