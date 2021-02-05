Три дома в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах Самары снесут

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Администрация Самары планирует изъять три земельных участка под аварийными домами в Ленинском, Железнодорожном и Кировском районах.

Снести планируют четырехквартирный дом в границах исторического поселения города на ул. Братьев Коростелевых, 84 лит. Аа (занимает участок площадью 98 кв. м), а также частный дом на ул. Пестеля, 29 (80 кв. м) и двухэтажный дом 1953 года постройки на ул. Пугачевской, 80 (390 кв. м).

После оценки изымаемого жилья власти Самары планируют предложить 10 собственникам новые квартиры, пишет "Другой город".