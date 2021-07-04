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Сызранцев заставят смывать неприличные рисунки на улицах

4 июля 2021 13:40
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Сызранцев заставят смывать неприличные рисунки на улицах

Отныне очисткой объявлений, закрашиванием надписей и рисунков на ограждениях (заборах), на столбах, остановочных павильонах и на фасадах зданий Сызрани обязаны заниматься организации, эксплуатирующие данные объекты.

Такое нововведение утверждено местной Думой в Правилах благоустройства территории города. 30 июня администрация Сызрани представила депутатам разработанный документ, которые поддержали его единогласно. Ранее очисткой города от расклеенных повсюду объявлений занимались рядовые сотрудники Комитета ЖКХ и МБУ «Благоустройство». Однако бич неприличных надписей, уродливых граффити и бумажек остается непреодолимым недостатком облика Сызрани. Проблему хотят решить за счет организаций (очевидно, его сотрудников), обслуживающих обляпанное сооружение. Другими словами, жителей Сызрани обязали зачищать дело рук своих же земляков. Причем в правилах указали срок очистки – семь календарных дней со дня обнаружения объявлений, надписей, рисунков, сообщает КТВ-Луч.

Фото КТВ-ЛУЧ

 

Теги: благоустройство

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