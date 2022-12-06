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Свалку в регионе ликвидировали после вмешательства судебных приставов

6 декабря 2022 09:45
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Свалку в регионе ликвидировали после вмешательства судебных приставов

Рядом с одним из сел в Хворостянском районе 500 кв.м земли было превращено в незаконную свалку отходов производства и потребления. Администрация ликвидировала полигон только после того, как в отношении нее были применены меры принудительного воздействия.

На окраине одного из сел в Хворостянском районе Самарской области неожиданно возникла свалка бытовых отходов. Постепенно разрастаясь, куча мусора превратилась в настоящий полигон, занимающий 500 кв. м.

Суд, рассмотрев исковое заявление надзорного органа, обязал Администрацию сельского поселения свалку ликвидировать. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Хворостяного района Самарской области. В отношении Администрации возбудили исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства должника предупредили об ответственности за неисполнения решения суда и дали срок для добровольного устранения свалки. Однако по истечению отведенного времени, ситуация исправлена не была. Судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые меры побудили должника-организацию ликвидировать свалку. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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