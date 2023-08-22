Суд обязал власти Самары устранить дефекты на дорогах и обустроить тротуары на ряде улиц

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Ленинский районным судом г. Самара рассмотрено административное исковое заявление прокуратуры города Самары о признании незаконным бездействия департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара, выразившееся в непринятии мер по обустройству тротуаров на участках по ул. Обувной от ул. Вологодской до остановки общественного транспорта «Очистные», по ул. Белорусской от д. 128 до ул. Воробьевской, по ул. Заводской от ул. Грозненской до дома № 1 по ул. Заводской, ул. Фасадной от ул. Грозненской д. 38.

В ходе проведенного с участием ОГИБДД У МВД России по г. Самаре обследования улично-дорожной сети по ул. Грозненской от Пугачевского тракта до ул. Фасадной, по ул. Обувной от ул. Вологодской до д. 134 по ул. Обувной, по ул. Заводской от ул. Грозненской до ул. Арбатской, по ул. Белорусской от д. 128 до ул. Воробьевской, установлено отсутствие тротуаров.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара. Однако мер, направленных на устранение дефектов улично-дорожной сети, не принято.

Решением суда признано незаконным незаконным бездействие департамента выразившееся в непринятии мер по организации проведения работ по обустройству тротуаров.

Исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу, сообщает облпрокуратура.