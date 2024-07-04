Суд обязал Фонд капремонта привести в порядок 21 дом в Тольятти

140

Здания должны были обновить по региональной программе 2021 – 2023 гг.

Прокуратура выявила нарушения закона об организации и проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Тольятти. Установлено, что работы не проводились в 21 МКД в Центральном районе города. Об этом 4 июля 2024 года сообщает надзорное ведомство.

Предполагалось, что работы будут выполнены по региональной программе 2021 – 2023 гг. Региональный ФКР должен был организовать капремонт фасадов, а также инженерных сетей многоквартирных домов.

В связи с этим прокуратура направила иск в Центральный районный суд Тольятти. Он был удовлетворен, пишет СитиТраффик.