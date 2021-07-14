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Суд обязал чиновников в Самаре снести дом на улице Братьев Коростелевых №39-41

14 июля 2021 10:50
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Суд обязал чиновников в Самаре снести дом на улице Братьев Коростелевых №39-41

Прокуратура Ленинского района Самары настояла на сносе старого расселенного дома в историческом центре города. Речь идет об аварийном здании, в котором уже никто не живет, по адресу ул. Братьев Коростелевых, д. 39-41 (по документам - литеры Дд).

Ранее прокуратура в ходе проверки исполнения жилищного законодательства узнала о том, что в Самаре не проводят мероприятий по демонтажу ветхого строения, признанного аварийным и подлежащим сносу еще в 2011 году. В суд был направлен иск, чтобы обязать департамент управления имуществом решить этот вопрос.

5 июля 2021 года Ленинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. В ведомстве отметили, что возьмут исполнение данного решения на контроль, когда оно вступит в законную силу, пишет Самру.ру.

Теги: аварийные дома снос зданий

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