Строительство обхода Тольятти в Самарской области идет по графику

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В Самарском регионе приступили к созданию автодороги по проекту «Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу» в составе международного транспортного маршрута «Европа –Западный Китай».

Новая магистраль, протяженностью почти 100 километров пройдет по территории трех муниципальных районов губернии. На сегодняшний день дорожники приступили к работам на всех четырех этапах строительства новой магистрали.

«На всем направлении трассы, которое составляет почти 100 км, по территории Самарской области, будет организовано три съезда - заезда. Первый съезд-заезд на федеральной трассе М-5, в районе села Зеленовка, второй на региональной дороге Тольятти-Ягодное, непосредственно около города Тольятти и третий - на подъезде к Ульяновской трассе. Все пересечения с региональными и муниципальными автомобильными дорогами будут в разных уровнях, в зависимости от рельефа. Либо основной ход пройдет верхом, либо второстепенная дорога», - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

По проекту, кроме моста через реку Волга, протяженностью 3,7 км, предусмотрено строительство 37 искусственных сооружений. Так, только на территории Ставропольского района, в рамках II этапа строительства обхода г. Тольятти будет построено 13 мостовых сооружений.

Сейчас именно в Ставропольском районе развернулись самые масштабные работы.

Протяженность строящегося участка автодороги составит 35,45 км. Путепроводы возведут через а/д «Тольятти-Ташелка» (Санчелеевского шоссе) и в створе существующих дорог «Тольятти-Ягодное», Тольятти-Хрящевка, «СНТ «Березка» - СНТ «Строитель», «Тольятти-кирпичный завод ПАО «ТОАЗ».

На пересечении обхода г. Тольятти и «Тольятти-Ягодное» построят развязку по типу неполного клеверного листа с двумя съездами.

Остальные путепроводы обеспечат пропуск существующих полевых дорог в составе основного хода строящейся автомобильной дороги обхода г. Тольятти.

Кроме того, подрядная организация обустроит постоянные и временные технологические дороги и монтажные проезды, по которым будет осуществляться доставка строительных материалов, для обеспечения сохранности существующих местных дорог - это обязательная часть инженерно-технической подготовки к строительным работам.

«Вместе с представителями Самарской области специалисты «Автобана» составляют и подписывают акты обследования автомобильных дорог и дефектные ведомости, в которых самым подробным образом описаны протяженность, особенности и состояние местных дорог. И каждую трещину или выбоину, которая не указана в ведомости, мы будем ремонтировать за собственный счет — в холдинге на это предусмотрена отдельная статья расходов. При необходимости ремонтировать местную дорогу мы будем, не дожидаясь окончания строительства, в процессе реализации проекта, чтобы местным жителям не приходилось три года ездить по выбоинам и трещинам», - заверил Антон Гурьянов, руководитель проекта «Обход Тольятти».

Также, помимо восстановления дорожных покрытий, подрядная организация после завершения строительства проведет компенсационное озеленение, рекультивацию почвы и другие компенсационные мероприятия.

Фото: gubernya63.ru