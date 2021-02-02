Строительство школы в Новой Самаре полностью завершено

87

Елена Лапушкина посетила школу в микрорайоне «Новая Самара». Строительство долгожданного социального объекта стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На сегодняшний день полностью завершено строительство блоков «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», включая фундаменты, колонны, стены, плиты перекрытия, лестничные марши, перекрытия кровли, парапеты, вентшахты, окна и витражи, устройство кровли и фасада, устройство наружных инженерных сетей, устройство чистых полов. Завершены работы по устройству вентиляции и дымоудаления, а также вертикальной планировке территории. В конце 2020 года здание школы введено в эксплуатацию.

Трехэтажное здание образовательного учреждения рассчитано на 1200 детей, которые смогут учиться в одну смену. На первом этаже здания расположены гардеробные, медпункт, административные помещения, пищеблок и учебно-спортивный комплекс. На втором этаже — актовый зал на 600 мест со сценой и отдельными помещениями под костюмерную, а также библиотека. В школе предусмотрены классы с интерактивными досками и мастерские с самым современным оборудованием для проведения уроков технологии. Рядом со школой построены спортивные площадки и проведено благоустройство. В настоящее время продолжается оснащение учебных классов школы, спортивного зала и мастерских мебелью и оборудованием.

По плану, уже с 1 апреля текущего года, в здании школы начнут проводить занятия и кружки в рамках дополнительного образования. В их числе - ландшафтный дизайн, столярное мастерство, театральное искусство и танцы, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации