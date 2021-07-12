Старый центр Отрадного преображается благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"

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Второй год в исторической части Отрадного идет благоустройство общественной территории «Старая площадь». В этом районе находятся жилые дома, которые были построены для переселенцев из аварийного фонда. Жители обращались к местным властям для благоустройства общественной зоны для отдыха. Пожелания отрадненцев были услышаны. В реализации мечты помог национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Благоустройство старой площади было начато в прошлом году, в этом – работы продолжаются.

В 2020 году в районе площади появилась детская площадка с игровым комплексом в виде вертолета, для взрослых установлены скамейки. По периметру зоны отдыха высажены рябины, в центре установлен арт-объект «Аисты». В этом году новый вид обретет непосредственно сама старая площадь. В ее центре стоит памятник буровой вышке. Вокруг монумента сделают площадку для отдыха со скамейками, освещением и газоном. Сама площадь будет заасфальтирована, у храма, что стоит рядом сделают тротуар и парковку. Сейчас строители готовят основание под «подиум» вокруг памятника и под тротуар.

«Мы очень рады, что благоустройство пришло в старый центр. Мы голосовали за старую площадь всем двором, – говорит жительница Отрадного Елена Петрова. – Я - многодетная мама, и мои дети любят играть на «Вертолете». Ждем, когда доделают площадку вокруг «Вышки», положат новый асфальт. Уверена, будет очень красиво».

Надо сказать, что и дворы старой части города также облагораживаются. В этом году во дворе по ул. Спортивная, 52-52А обустроили детскую игровую площадку с уличным освещением и резиновым покрытием. Рядом установлен спортивный комплекс. Такой же вид работ, но еще и с устройством тротуаров провели во дворе по ул. Спортивная, 40-42. Всего же в Отрадном в этом году благоустроят 8 дворов, изначально же их было 5. Работы осталось выполнить на двух дворовых территориях. К слову сказать, в старой части города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» вновь идет строительство для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На улицах Буровиков-Спортивная возводятся 11 жилых домов блокированной застройки.

Кроме преображения старой площади в 2021 году в Отрадном продолжается благоустройство бульвара по ул. Пионерская. Здесь произведена санитарная вырубка деревьев, подготовлено основание для установки большого игрового комплекса. Исполняющая обязанности руководителя Управления капитального строительства администрации города Елена Горбунова уверяет, что площадка будет уникальной для города. Ее монтаж планируют начать через неделю.

Благоустройство третьей общественной территории, запланированной на 2021 год, уже закончено. Этот объект – сквер Победы. Здесь прошел первый этап благоустройства. Из плитки сделаны пешеходные дорожки, произведена санитарная вырубка деревьев и кустарников, подготовлено основание для игровой спортивной площадки для маломобильных граждан. В дальнейшем здесь запланировано обустройство дорожки для бега, скандинавской ходьбы и лыжного спорта, а также установка малых архитектурных форм, устройство освещения и ремонт стелы «Фронтовые письма».

Отрадненцы активно в этом году участвовали в голосовании на онлайн платформе 63.gorodsreda.ru за общественные пространства для благоустройства 2022 году. Свой голос отдали 9 тысяч человек. Лидерами рейтингового голосования стали три территории: бульвар по ул. Пионерской (3 этап), сквер Победы (2 этап) и сквер по ул. Нефтяников.

Важно отметить, что дизайн-проекты будущих благоустройств обсуждаются с жителями. Каждое значимое изменение требует одобрения людей, ведь, в первую очередь, города меняются для них. Улучшения качества и условий жизни населения – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С начала действия нацпроекта «Жилье и городская среда», с 2018 по 2020 год, в Отрадном благоустроено 12 общественных и 19 дворовых территорий.