Стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства

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Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлится по 31 мая. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году на обсуждение в России вынесено более 5 тысяч объектов из 1 537 муниципальных образований.

«Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни», – сказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной Президентом, – в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысяч общественных пространств и 32,8 тысяч дворов, – заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. – Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим Всероссийское голосование – в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки».

На голосование в этом году будут вынесены как объекты благоустройства, так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионе. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

«За время проведения онлайн-голосования платформа зарекомендовала себя как эффективный инструмент участия граждан в вопросах благоустройства. Очень важно, что в такую работу вовлечены жители, и мы отмечаем по-настоящему высокий интерес и желание граждан участвовать в формировании и развитии городской среды, – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. – Из отобранных в рамках голосования за два предыдущих года 4 493 проектов, уже реализовано 2 390. Проекты-победители этого года будут включены в план на следующий год. Кроме того, в ближайшее время мы планируем запустить опросы для определения уровня удовлетворенности граждан качеством городской среды в своем городе, в том числе в рамках реализации конкретных проектов. Также планируется запуск дополнительного функционала для сбора предложений от граждан на голосование 2024 года».

Самарская область ежегодно принимает активное участие во Всероссийском голосовании по выбору общественных пространств. В 2021 году за объекты благоустройства проголосовало более 366 тысяч жителей губернии, в 2022 – более 409 тысяч. В этом году в Самарской области доступно для голосования 105 общественных пространств. Проголосовать могут жители десяти городов губернии: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск и муниципальный район Безенчукский.

За период реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе благоустроенно 1265 дворовых территорий и 649 общественных пространств. В 2023 году будет обновлено более 140 общественных и 300 дворовых территорий.

«Благодаря национальному проекту, инициированному Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, преображаются города и села в Самарской области и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: таких объемов благоустройства в нашем регионе не было никогда, – отмечал Дмитрий Азаров, отдельно подчеркивая важность выбора территорий для благоустройства самими жителями. - Когда большинство жителей разделяют мнение о том, что конкретную территорию нужно привести в порядок, а власть следует этим наказам и выполняет их благоустройство так, как хотят люди, конечно, довольны все: и те, кто делают – строители, проектировщики, и, главное, сами жители».

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