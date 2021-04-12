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Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году

12 апреля 2021 14:00
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Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году

В Самаре продолжается благоустройство дворовых территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.

Работы по благоустройству и преображению городских пространств продолжаются в аналогичном темпе. Так, в Красноглинском районе в этом году запланировано благоустройство 5 дворовых территорий по следующим адресам:

  1. Пос. Управленческий, ул. Крайняя д. 10

  2. Ул. Крайняя, д. 12

  3. Ул. Крайняя, д. 21/11

  4. Ул. Парижской коммуны, д. 1, 1а, 3, 3а

  5. Ул. Сергея Лазо, д. 50, 52, 54, 56.

В обновленных дворах будут восстановлены и отремонтированы пешеходные дорожки, установлены скамейки  и урны, появится новое игровое и спортивное оборудование, а также другие элементы благоустройства по желанию жителей. Отметим, что участие жителей на всех этапах благоустройства – залог создания гармоничного и удобного пространства для их отдыха и передвижения.

Активная жизненная позиция жителей – одно из условий для включения объекта в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». 26 апреля стартует голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Онлайн-голосование за территории будет проходить на платформе 63.gorodsreda.ru, и завершится 30 мая. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год, сообщает горадминистрация.

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