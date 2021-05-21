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Стало известно, как благоустроят улицу Куйбышева в Самаре

21 мая 2021 10:48
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Стало известно, как благоустроят улицу Куйбышева в Самаре

В Самаре рабочие приступили к преображению улицы Куйбышева. Первым делом решили заменить существующее освещение.

Сейчас рабочие демонтируют старые металлические опоры, а после устанавливают новые фонари. Они монтируются на стержни с декоративными элементами из чугуна. Работы ведутся муниципальным предприятием «Самарагорсвет». Ежедневно в локациях трудятся 8 специалистов. На установку одной опоры уходит примерно 3 часа. Обновить системы освещения запланируют на участке от улицы Шостаковича до площади Революции. Сейчас специалисты работают в районе Струковского парка. 10 опор уже поменяли. Всего их планируют заменить 72 по обеим сторонам улицы Куйбышева.

— К опорам с декоративными элементами специально подбирали красивые светильники. Они тоже абсолютно новые, а главное энергоэффективные. Потребляют на порядок меньше электроэнергии по сравнению с теми, которые были на улице Куйбышева раньше, — рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

На улице Куйбышева поквартально на пешеходных тротуарах установят 61 контейнер с туями, высота которых достигает 3–3,5 метров. Также улицу украсят 18 вазонов с цветами, 41 подвесное кашпо с ампельными растениями — их разместят на ограждениях. Кроме того, возле деревьев высадят цветы на общей площади 353,28 квадратных метра.

Ампельные растения, или ампели, — растения, выращиваемые в подвесных кашпо, горшках, вазонах и корзинах.

Кроме того, улица Куйбышева попала в список дорог, которые должны отремонтировать до конца 2021 года. Запланировано обновить почти 48 километров покрытия, пишет 63.ру.

Теги: благоустройство

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