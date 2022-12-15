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Стадион «Солидарность Арена» украсят к Новому году

15 декабря 2022 11:10
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Стадион «Солидарность Арена» украсят к Новому году

Появилась свежая информация о планах властей преобразить стадион «Солидарность Самара Арена» к зимним каникулам. Украшена территория будет в единой концепции.

В этом году не будет больших широкомасштабных гуляний, не запланированы фейерверк и концерт, но сохранится главная концепция самарской олимпийской деревни. Четвертый год подряд одна из самых новогодних локаций для жителей и гостей региона порадует лыжными трассами, безопасными горками, на которые можно будет приходить со своими тюбингами и ледянками.

Для поклонников футбола организуют бесплатные экскурсии в музей «Крыльев Советов». Территорию планируют подготовить к 30 декабря, пишет 63.ру.

— 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Территория стадиона будет украшена в соответствии с этой темой. Впервые преобразится первая аллея. На прилегающей территории будет работать бесплатная парковка — южная, рассчитанная на 1300 мест, — отметил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

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