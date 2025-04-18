Совет ветеранов СВО Самары провел субботник в парке Победы

Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства
Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства
В Самарской области прошло открытое заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности
В Самарской области прошло открытое заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности
Самарского концертмейстера мошенник обманул на 130 тысяч рублей
Самарского концертмейстера мошенник обманул на 130 тысяч рублей
В Волжском районе горела сухая трава на площади 80 000 кв. метров
В Волжском районе горела сухая трава на площади 80 000 кв. метров
"Яндекс" предложил ограничить число самокатов на улицах
"Яндекс" предложил ограничить число самокатов на улицах
В Сызрани остановили для проверки питбайки под управлением мальчиков 2015 и 2016 годов рождения
В Сызрани остановили питбайки под управлением мальчиков 2015 и 2016 годов рождения
Подъезд к Зубчаниновскому кладбищу ограничен
Подъезд к Зубчаниновскому кладбищу ограничен
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.02
-0.57
EUR 93.25
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Совет ветеранов СВО Самары провел субботник в парке Победы

18 апреля 2025 12:56
123
Совет ветеранов СВО Самары провел субботник в парке Победы

В областной столице продолжается весенняя генеральная уборка. На сегодняшний день коммунальные службы собрали и вывезли с придомовых территорий и общественных пространств уже более 18 тысяч кубометров мусора. Свой вклад в общее дело наведения порядка и чистоты внесли представители Совета ветеранов СВО Самары вместе с депутатами городской Думы и активистами Молодежного парламента и привели в порядок парк Победы. 

«Если мы хотим изменить что-то в своем городе к лучшему, то начинать, совершенно точно, надо с собственного участия. Потому что делаем это для себя и для своих семей, которым жить в этом городе. Мы с Советом ветеранов СВО Самары не могли не выйти на субботник вместе со всем городом и решили, что приведем в порядок парк Победы – знаковое место для каждого из нас. Призываю и в следующие выходные, и во второй общегородской субботник 26 апреля всем выйти и вместе привести наш город в порядок!» - сказал член Совета ветеранов СВО Самары Сергей Петров.

Участники субботника привели в порядок почти треть парка Победы на улице Аэродромной. В том числе, собрали несколько мешков с прошлогодней листвой и ветками, убрались вокруг бюста Герою Советского Союза Василию Маргелову. 

«Сколько себя помню, всегда, даже в детском саду и школе мы выходили на уборку, а теперь ежегодно участвуем в субботниках вместе с дочерью. Это наша хорошая семейная традиция», – сказала депутат Думы г.о. Самара, участник Комитета «Самара-450» Анна Сараева. – Благодарю за совместную работу членов Совета ветеранов СВО: их трудолюбие и стремление сделать наш город уютнее – хороший пример для нас и наших детей».

Напомним, что весенний марафон чистоты в Самаре продлится до конца текущего месяца. Второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Для желающих присоединиться к наведению порядка, в районах будут работать пункты выдачи инвентаря. Также для уборки в крупных общественных пространствах инвентарь будет предоставлен на месте проведения работ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
52
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
172
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
18 апреля 2025  10:58
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
179
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
17 апреля 2025  20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
429
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
17 апреля 2025  20:07
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
1046
Весь список