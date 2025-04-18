Совет ветеранов СВО Самары провел субботник в парке Победы

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В областной столице продолжается весенняя генеральная уборка. На сегодняшний день коммунальные службы собрали и вывезли с придомовых территорий и общественных пространств уже более 18 тысяч кубометров мусора. Свой вклад в общее дело наведения порядка и чистоты внесли представители Совета ветеранов СВО Самары вместе с депутатами городской Думы и активистами Молодежного парламента и привели в порядок парк Победы.



«Если мы хотим изменить что-то в своем городе к лучшему, то начинать, совершенно точно, надо с собственного участия. Потому что делаем это для себя и для своих семей, которым жить в этом городе. Мы с Советом ветеранов СВО Самары не могли не выйти на субботник вместе со всем городом и решили, что приведем в порядок парк Победы – знаковое место для каждого из нас. Призываю и в следующие выходные, и во второй общегородской субботник 26 апреля всем выйти и вместе привести наш город в порядок!» - сказал член Совета ветеранов СВО Самары Сергей Петров.



Участники субботника привели в порядок почти треть парка Победы на улице Аэродромной. В том числе, собрали несколько мешков с прошлогодней листвой и ветками, убрались вокруг бюста Герою Советского Союза Василию Маргелову.



«Сколько себя помню, всегда, даже в детском саду и школе мы выходили на уборку, а теперь ежегодно участвуем в субботниках вместе с дочерью. Это наша хорошая семейная традиция», – сказала депутат Думы г.о. Самара, участник Комитета «Самара-450» Анна Сараева. – Благодарю за совместную работу членов Совета ветеранов СВО: их трудолюбие и стремление сделать наш город уютнее – хороший пример для нас и наших детей».



Напомним, что весенний марафон чистоты в Самаре продлится до конца текущего месяца. Второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Для желающих присоединиться к наведению порядка, в районах будут работать пункты выдачи инвентаря. Также для уборки в крупных общественных пространствах инвентарь будет предоставлен на месте проведения работ.