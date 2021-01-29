Состоится «горячая линия» по вопросам уборки снега и наледи

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1 февраля в аппарате Уполномоченного по правам человека стартует «горячая линия» по вопросам уборки снега и наледи с общественных пространств и дворовых территорий при участии Администрации г.о. Самара и Администрации г.о. Тольятти.

С вопросами об уборке в зимний период можно обратиться по телефону: 8(846)3372903

«Горячая линия» по решению ситуаций, сложившихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, от которой зависит качество жизни каждого человека – продлится с 1 по 12 февраля. Синоптики отмечают, что в эти дни ожидается оттепель и таяние снега, поэтому особое внимание ответственным службам следует уделять состоянию крыш многоквартирных домов и административных зданий.

Напоминаем, что во исполнение рекомендаций Минтруда России, с целью профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции личный прием граждан Уполномоченным по правам человека временно переведен в дистанционный режим с использованием средств связи. Ежедневно организованы дежурства сотрудников аппарата, по телефону специалисты окажут консультативную правовую помощь.







