Я нашел ошибку
Главные новости:
Смертельное ДТП на трассе Кинель - Богатое - Борское засняла уличная камера видеонаблюдения
Смертельное ДТП на трассе Кинель-Богатое-Борское засняла камера видеонаблюдения
В Самаре очередная машина провалилась в асфальт
В Самаре очередная машина провалилась в асфальт
В Самаре велосипедист угодил под иномарку
В Самаре велосипедист угодил под иномарку
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Началась регистрация на самый масштабный молодёжный форум ПФО iВолга 2021»
Началась регистрация на самый масштабный молодёжный форум ПФО «iВолга 2021»
Самарским предприятиям, сохранившим штат, списали льготные кредиты
Самарским предприятиям, сохранившим штат, списали льготные кредиты
Более 5 миллионов саженцев пополнят лесной фонд Самарской области
Более 5 миллионов саженцев пополнят лесной фонд Самарской области
В Самаре начинаются судебные слушания по «травмайному» делу
В Самаре начинаются судебные слушания по «травмайному» делу
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить

14 апреля 2021 11:35
37
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить

С 19 апреля начнет работу круглосуточная горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

Напомним, за последние три года в Самарской области благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, было благоустроено свыше 1000 дворовых территории и 470 общественных пространств.

Чтобы городская среда отвечала пожеланиям жителей, она должна формироваться при непосредственном их участии. Важную роль жителей, которые знают, какие общественные пространства прежде всего должны быть обновлены, неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, под контролем которого в регионе ведется работа по благоустройству территорий.

Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования на платформе za.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города. 

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования, – пояснил заместитель главы Минстроя России Максим Егоров. – Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства».

В Самарской области проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году, можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в Самарской области на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцами станут граждане, которым небезразлична судьба родного города. Волонтеры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня в область поступило более 30 тысяч доз вакцины.
13 апреля 2021, 21:53
В СО приняты новые меры для белее комфортной вакцинации: впервые заработал уникальный круглосуточный пункт вакцинации
Сегодня в область поступило более 30 тысяч доз вакцины.   Здравоохранение
635
Ее производственная биография полностью связана с разработкой и испытаниями систем управления ракет-носителей.
12 апреля 2021, 21:08
Дмитрий Азаров вручил ветерану РКЦ «Прогресс» Татьяне Сенкевич медаль «За заслуги в освоении космоса»
Ее производственная биография полностью связана с разработкой и испытаниями систем управления ракет-носителей. Общество
747
Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году
12 апреля 2021, 14:00
Стало известно, какие дворы благоустроят в Красноглинском районе Самары в 2021 году
26 апреля стартует голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Благоустройство
511

В центре внимания
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
14 апреля 2021  11:35
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Благоустройство
15
Сегодня в область поступило более 30 тысяч доз вакцины.
13 апреля 2021  21:53
В СО приняты новые меры для белее комфортной вакцинации: впервые заработал уникальный круглосуточный пункт вакцинации
Здравоохранение
642
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
13 апреля 2021  13:13
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
Транспорт
320
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
13 апреля 2021  12:55
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
Здравоохранение
448
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары Мой космос состоялся!
13 апреля 2021  11:21
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары «Мой космос» состоялся!
Общество
385
Весь список