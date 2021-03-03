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Система водопадов Царского села оказалась на грани гибели

3 марта 2021 23:59
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Расчистку водных объектов планируется провести до 2025 года.

Каскады и водопады музея-заповедника "Царское село" – бывшей резиденции русских императоров – из-за экологических проблем оказались утрачены, пруды и протоки заросли тиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росводресурсы.

"Один из самых знаковых объектов культурного наследия страны столкнулся с экологической проблемой, решить которую своими силами не удалось. Пруды и каналы, которые всегда были украшением парков, потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Уникальные каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями", - говорится в релизе.

Царское село – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафты парков сформировались еще в XVIII веке при императрице Екатерине II, а пруды и каналы были неотъемлемой частью музея-заповедника. Чтобы наполнять их водой, были созданы Виттоловский, Таицкий и Орловский водоводы.

"Сейчас гидросистема Царского села почти полностью разрушена. Чтобы ее восстановить, предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоемы от ила и водорослей", - уточняет ведомство.

Теперь планируется комплексно обследовать водоемы и решить, какие варианты есть для решения проблемы: среди прочих рассматривается использование подземных вод, оборотной системы, аэрации и других методик. Расчистку водных объектов планируется провести до 2025 года.

Судя по релизу, ситуацией занимается лично глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его словам (цитаты приводит пресс-служба), сейчас нужно "определить потребности обводнения системы" и "установить, сколько донных отложений скопилось в реках, протоках и ручьях". Дорожная карта по восстановлению гидросистемы подготовлена по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Для лучшего наблюдения за экологическим состоянием территории в следующем году в Царском селе построят пункты наблюдения. Цель – "оптимизировать управление водными ресурсами и сохранить их экологическое состояние в будущем".

 

Фото:   РИА Новости / Алексей Даничев

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