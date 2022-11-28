Система «Инцидент Менеджмент» помогла мусоровозу доехать до контейнерной площадки в Самаре

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Жители многоэтажек на Московском шоссе сообщили в соцсетях, что их двор буквально утопает в отходах. Контейнерную площадку стало практически не видно под залежами мусора. 8 дней мусоровоз не мог въехать во двор!

«Помогите пожалуйста! С прошлого вторника (8 дней!) не вывозят мусор на Московском шоссе 252 - 252а!!! Ресурсники перегородили дорогу, мусоровоз не может проехать!», - сообщили жители в соцсетях.

ЦУР Самарской области взял вопрос в работу и разобрался в причинах мусорного коллапса. Одна из ресурсоснабжающих организаций чистила в этом дворе колодцы. Дело полезное, но дорога к контейнерной площадке оказалась перекрыта. Специалисты выполнили ремонт четырех колодцев и восстановили асфальтовое покрытие. Как только работы по благоустройству завершили, регоператор организовал выезд спецтехники на место. Стихийную свалку убрали.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.

Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или на официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.



