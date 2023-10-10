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Система «Инцидент Менеджмент» помогает бороться с незаконными граффити в Самаре

10 октября 2023 11:43
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Система «Инцидент Менеджмент» помогает бороться с незаконными граффити в Самаре

Оказывается, рисовать на зданиях любят не только подростки. Портят фасады и взрослые люди, а что ими движет, остается только догадываться. Социальные сети и камеры видеонаблюдения, установленные в целях безопасности на улицах городов, помогают «ловить за руку» тех, кто рисует на стенах.

После установки фальшфасада вдоль старинного здания по ул. Садовой 228 его стали регулярно расписывать любители «наскальной живописи». Одного из вандалов удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

       Сигналы в соцсетях также помогают бороться с рекламой интернет-ресурсов по продаже наркотиков. Жители сообщают в пабликах о надписях на фасадах зданий, призывающих приобретать запрещенные вещества. Одна такая надпись появилась на шумозащитном заборе на пересечении Московское шоссе и улицы Луначарского. ЦУР направил это обращение в минтранс. Надпись оперативно закрасили.

       Сообщить о подобных объявлениях вы всегда можете в группах ЦУР Самарской области или в официальные пабликах органов власти в соцсетях. Реакция последует незамедлительно.

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