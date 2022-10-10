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Шесть благоустроенных территорий появились в Кинеле и в поселках Усть-Кинельский и Алексеевка

10 октября 2022 15:12
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Активный сезон летних благоустроительных работ по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» подошел к завершению.

Активный сезон летних благоустроительных работ по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» подошел к завершению. Благодаря ее реализации в этом году общественное пространство городского округа пополнилось шестью благоустроенными территориями, которые расположились как в Кинеле, так и в поселках Усть-Кинельский и Алексеевка.

«Спортивное ядро» вблизи Образовательного центра «Лидер», где ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были оборудованы баскетбольная площадка, зона воркаут и зона кросс-фит, пополнилось силовыми тренажерами. В районе дома 83 по улице Украинская в Кинеле обустроен уютный сквер для прогулок и отдыха горожан. Здесь проложена пешеходная дорожка, установлены оригинальные уличные светильники и произведено комплексное озеленение территории с высадкой саженцев деревьев и цветов.

На северной стороне города в этом году реализовано сразу два проекта по обустройству детских игровых площадок. Одна из них с тематическим набором ярких и необычных игровых элементов автомобильной тематики расположилась по улице Набережная, а вторая с горками, качелями, игровыми и спортивными модулями по улице Завод 12.

В Усть-Кинельском яркими красками забил плоскостной фонтан, украсивший центральную часть поселка. Не осталась без внимания и Алексеевка. В этом году по инициативе жителей, поддержавших своей активностью очередной этап благоустройства сквера им. Петрищева, на общественной территории проложены новые пешеходные дорожки, установлены фонари уличного освещения и произведено озеленение. Ранее благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в сквере была оборудована современная скейт-площадка, появилась зона для занятия воркаутом и большая детская игровая площадка в виде крепости.

Финальные аккорды строительства общественных территорий прозвучали, теперь настала пора прогулок, спортивных тренировок и просто хорошего времяпрепровождения.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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