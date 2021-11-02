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В режиме ВКС состоялось совещание с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по подготовке автодорог к эксплуатации в зимний период, с участием глав всех муниципальных районов, которые доложили о состоянии дорожной сети и готовности к зимнему содержанию.

Сергей Строев рассказал о подготовке автодорог к зиме, о школьных маршрутах в Шигонском районе.

Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального района Шигонский осуществляется сельскими поселениями за счет средств дорожных фондов поселений.

По состоянию на 01.11.2021 года двенадцатью поселениями заключено (и планируется заключить) 25 контрактов на зимнее содержание дорог. Планируется привлечь 35 единиц техники, 51 человек трудовых ресурсов, подготовлен запас противогололедных материалов (ПСС) в количестве 38 тн.

Содержание автомобильных дорог регионального значения на территории района осуществляет Шигонский филиал ГКП Самарской области «АСАДО». На сегодняшний день к работе в зимний период подготовлено 25 единиц техники. Имеется запас противогололедных материалов в количестве: песок – 4000 тн., соль для приготовления ПСС – 408,6 тн., ПСС – 2119 тн., соль в МКР (мешок) – 25 тн.

С начала учебного года, по сегодняшний день школьные маршруты в Шигонском районе работают в обычном, штатном режиме. Муниципалитетом решения о закрытии школьных маршрутов не принимались.

В начале октября совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, с представителями ГИБДД муниципального района провели осмотры на 14 участках 5 автомобильных дорог: Шигоны – Тайдаково - Усолье, Тайдаково – Левашовка, Левашовка – Климовка, «Сызрань – Шигоны – Волжский Утес» - Шигоны, Шигоны – Новодевичье.

В ходе осмотров выявлены локальные дефекты покрытия проезжей части на отдельных участках автомобильных дорог. Кроме того, по дорогам идет интенсивное движение грузового транспорта, задействованного на строительстве Обхода г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – западный Китай».

По решению заседаний штаба с участием Председателя Правительства Самарской области, УГИБДД МВД России по Самарской области, проработали решения, взаимодействуем с подрядными организациями, районным управлением ГКП АСАДО, ведутся работы в рамках содержания автомобильных дорог.

22 октября 2021 г. комиссией в составе представителей муниципального района Шигонский, министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, ГКП АСАДО, ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», ГБОУ ДПО «Ресурсного центра западного управления образования, Прокуратуры Шигонского района был осуществлен комиссионный выезд обследования маршрутов движения школьных автобусов. По результатам осмотра трех школьных маршрутов: недостатков не выявлено. Маршруты движения школьного автобуса соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

По трем оставшимся школьным маршрутам работа подрядных организаций регионального Минтранса по приведению автодорог в нормативное состояние продолжается.

Также, силами подрядных организаций АО «ДСК «АВТОБАН» и АО «Дороги и мосты», задействованных на строительстве Обхода г.Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай», осуществляется комплекс работ по недопущению разрушения отдельных участков автомобильных дорог муниципального района Шигонский.

Указанные дороги находятся в безопасном, проезжем состоянии. Работы по содержанию продолжатся.

Фото: соцсети