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Сельская библиотека и Дом культуры Клявлинского района получили компьютеры и оргтехнику

26 августа 2021 13:39
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сельская библиотека и Дом культуры Клявлинского района получили компьютеры и оргтехнику

25 августа 2021г. четыре компьютера, два сканера и два принтера переданы в Клявлинский район в рамках проведения акции «ТехноДар», организованной АНО «Эко культура и технологии» совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области. Техника, которой подарили вторую жизнь самарские IT-специалисты появится в районном Доме культуры и в библиотеке села Борискино-Игар.

Благотворительный проект «ТехноДар», выполняющий задачи программы «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», реализуется в Самарской области с 2018 года. Идея проекта проста: волонтеры-технические специалисты бесплатно принимают от населения и коммерческих организаций списанную или устаревшую компьютерную и офисную технику на утилизацию, чистят, ремонтируют, настраивают, апгрейдят её, приводя в работоспособный вид, а затем передают в дар некоммерческим, благотворительным и социальным организациям. В основном это учреждения, которые работают с детьми в отдаленных районах области или в небольших населенных пунктах, где, как правило, такие организации испытывают дефицит в технике. За три года было подарено около 300 различной техники.

– Не все жители села Борискино-Игар имеют доступ в Интернет или могут распечатать какие-то важные документы, а в библиотеке у них теперь будет такая возможность. Это очень нужная акция, которая и людям помогает, особенно детям, малоимущим семьям, у которых нет компьютеров, и дает вторую жизнь старой технике, – считает Анастасия Филиппова, представитель администрации Клявлинского района.

– Сверхзадача нашего благотворительного проекта еще и в том, чтобы организации и жители не выбрасывали технику, потому что это вредит экологии, а приносили нам. У любой сломанной техники есть еще действующие механизмы, из которых можно собрать новую технику, которая будет выполнять свои основные функции, – уверен Сергей Денисов, руководитель АНО «Эко культура и технологии».

Таким образом, благодаря проекту, компаниям не приходится платить за утилизацию списанного оборудования, у НКО появляется возможность получить в дар необходимую технику, у всех участников проекта появляется возможность сделать вклад в улучшение экологической ситуации (окружающая среда не загрязняется техническими отходами), развитие добровольчества в Самарской области и нарастить социальный капитал, помогая нуждающимся.

Теги: Клявлинский район ТехноДар

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