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Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству

6 апреля 2022 11:20
66
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству.

Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству. 

Помимо представителей коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане. 

Гражданам, желающим присоединиться к наведению чистоты и порядка во дворах, можно получить необходимый инвентарь.

Если вы не знаете, какая управляющая организация обслуживает ваш дом, можете воспользоваться удобным сервисом: 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses

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