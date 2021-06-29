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Сегодня губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке моста через Волгу

29 июня 2021 18:59
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На сегодня мост - это самый крупный инфраструктурный проект государственно-частного партнёрства в стране. 

Сегодня губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке моста через Волгу - части международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай».

Строительство волжского моста реализуется под патронатом Президента страны Владимира Путина и имеет огромное значение не только для Самарской области, но и для России в целом.

От видео того, как проходит надвижка. Дух захватывает! 

На сегодня мост - это самый крупный инфраструктурный проект государственно-частного партнёрства в стране. 

Подробнее о событии читайте здесь.

 

Теги: дал старт Дмитрий Азаров надвижка моста

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