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Сегодня губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке моста через Волгу - части международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай».

Строительство волжского моста реализуется под патронатом Президента страны Владимира Путина и имеет огромное значение не только для Самарской области, но и для России в целом.

От видео того, как проходит надвижка. Дух захватывает!

На сегодня мост - это самый крупный инфраструктурный проект государственно-частного партнёрства в стране.

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