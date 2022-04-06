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Сегодня, 6 апреля, средник прошел на Крымской площади в Самаре

6 апреля 2022 13:29
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Сегодня, 6 апреля, средник прошел на Крымской площади в Самаре

1 апреля в Самаре стартовал традиционный месячник по благоустройству. Ежегодно в апреле, после зимнего сезона, сотрудники городской и районных администраций, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, работники промышленных предприятий, сотрудники объектов потребительского рынка, учреждения соцсферы, образования и неравнодушные жители приводят в порядок улицы города, дворовые территории и общественные пространства. 

Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» традиционно наводят порядок на всех общественных территориях, в том числе в скверах и парках, благоустроенных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным

Сегодня, 6 апреля, средник прошел на Крымской площади. Это общественное пространство было благоустроено по нацпроекту в 2019 году. За его обновление проголосовали почти 10 тысяч горожан. Здесь уложили новую плитку, обновили освещение, установили дизайнерские скамейки, сделали эко-тропинки. В качестве ярких нюансов предусмотрели сухой фонтан и арт-объекты на тему полуострова Крым.

Сегодня на Крымской площади трудятся порядка 10 рабочих. Ведется ворошение снега, подметание территории, мойка ограждений и дорожек рядом с ними, покраска беседок и лавочек. 

«Снега в этом году выпало много, поэтому сейчас мы делаем упор на ворошение снега, чтобы он быстрее таял, и можно было приступить к следующему виду работ, - рассказала заместитель директора МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская.После зимнего сезона мы наблюдаем, что некоторые беседки, урны и стенды разрисованы граффити. Конечно, мы помоем и покрасим все малые архитектурные формы, но в то же время хочется призвать горожан бережно относиться к объектам благоустройства».  

Напомним, что именно жители выбирают, какой парк или сквер будет обновлен в следующем году. С 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru пройдет голосование за объекты благоустройства 2023 года. Чтобы отдать свой голос необходимо пройти авторизацию через Госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. В голосовании участвует 20 общественных пространств по всему городу.

 

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