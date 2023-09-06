Сдача объекта «Дача со слонами» в Самаре должна пройти к следующему Дню города

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К началу сентября 2024 году должны завершить все реставрационные работы, внутреннее оформление и работы по благоустройству. Сделать подарок жителям Самары к Дню города. Об этом сегодня договорились представители всех организаций, участвующих в восстановлении уникального объекта «Дача со слонами», которую спроектировал и построил Почетный житель города, меценат, художник Константин Головкин в начале 20 века.

Депутат ГД РФ Александр Хинштейн отметил, что подрядчиком проделано много с предыдущего посещения этой площадки: «Полным ходом идут работы на фасаде, цвет уже отличается от того, что мы привыкли видеть. Идут внутренние столярные работы, установка окон, идет работа по технологическим присоединениям, прокладка необходимых коммуникаций. Приступили реставраторы к восстановлению и фигур слонов, и фигуры нимфы. Начинается реставрация фонтана».

Присутствующие обсудили как будет благоустроена территория вокруг здания. Важно, чтобы благоустройство было в едином стиле, отметил парламентарий: «Территория, которая относится к федеральной собственности будет обустроена в рамках существующего контракта. А муниципальная земля, вплоть до склона к Волге, будет обустроена за счет городских программ. Естественно будем синхронизировать эти работы. И сегодня для себя принимаем решение, о том, что завершение работ и торжественная сдача объекта благоустройства нам надо осуществить к следующему Дню города Самары. Задача достижимая».

Самарский технический университет уже подготовил проект о распределении помещений, который продемонстрировали депутату. Александр Хинштейн пояснил, что важно пространство этого уникального объекта оформить не только красиво, но использовать интересно и функционально: «Там будут учебно-творческие помещения. Это и музейные зоны, коворкинга, место под проведение выставок. Сейчас обсуждали обустройство амфитеатра, конечно, хотим максимально задействовать и уличную территорию».

Напомним, что работы по реставрации объекта начаты в 2020 году. Сначала были выполнены научно-исследовательские, изыскательские работы, подготовлен проект. А в 2021 году начались ремонтно-реставрационные работы. Именно Александр Хинштейн добился передачи этого объекта из муниципальной собственности в федеральную и закрепления его за СамГТУ. Объект стал частью проекта партии «ЕР» «Историческая память». Средства на его восстановление выделены из федерального бюджета – почти 210 миллионов рублей.

«У меня нет ни тени сомнения в том, что как только мы завершим все работы, когда уйдут отсюда строители и реставраторы, в сентябре 2024 года после открытия, это место станет одной из основных достопримечательностей города. Уверен, что здесь всегда будет много людей. Мы восстанавливаем изначально исторический облик и здания, так как это было более 100 лет назад, то, как это спроектировано и создано Константином Головкиным. Все приведено к историческим корням», — обратил внимание Александр Хинштейн.

Фото: сайт Александра Хинштейна