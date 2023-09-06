Сдача объекта «Дача со слонами» в Самаре должна пройти к следующему Дню города

Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей.
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил на встрече с мусульманской общиной вопросы развития территории рядом с исторической мечетью в Самаре
Участниками могут стать специалисты от 22 лет из любого региона России.
Открыт конкурс для гидов и экскурсоводов на участие в Международной выставке-форуме «Россия»
Железобетонные трубы диаметром 2000 мм меняют на современные пластиковые сети отечественного производства.
Специалисты «РКС-Самара» меняют участок Безымянского коллектора
Будьте внимательны и осторожны!
6 и 7 сентября, местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
При употреблении алкоголя в разы повышается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Губительно воздействует на стенку сосудов»: врач-кардиолог – о грозных последствиях употребления алкоголя
В билайне продолжается акция «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона».
За первым смартфоном — в билайн! Оператор составил ТОП моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам
Тема нового цикла лекций – «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству».
СОУНБ приглашает на новый цикл лекций философской школы «Симпозион»
В Тольятти проходит месячник гражданской защиты
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.54
0.92
EUR 104.9
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сдача объекта «Дача со слонами» в Самаре должна пройти к следующему Дню города

6 сентября 2023 10:28
185
Сдача объекта «Дача со слонами» в Самаре должна пройти к следующему Дню города

К началу сентября 2024 году должны завершить все реставрационные работы, внутреннее оформление и работы по благоустройству. Сделать подарок жителям Самары к Дню города.   Об этом сегодня договорились представители всех организаций, участвующих в восстановлении уникального объекта «Дача со слонами», которую спроектировал и построил Почетный житель города, меценат, художник Константин Головкин в начале 20 века.

Депутат ГД РФ Александр Хинштейн отметил, что подрядчиком проделано много с предыдущего посещения этой площадки: «Полным ходом идут работы на фасаде, цвет уже отличается от того, что мы привыкли видеть. Идут внутренние столярные работы, установка окон, идет работа по технологическим присоединениям, прокладка необходимых коммуникаций. Приступили реставраторы к восстановлению и фигур слонов, и фигуры нимфы. Начинается реставрация фонтана».

Присутствующие обсудили как будет благоустроена территория вокруг здания. Важно, чтобы благоустройство было в едином стиле, отметил парламентарий: «Территория, которая относится к федеральной собственности будет обустроена в рамках существующего контракта. А муниципальная земля, вплоть до склона к Волге, будет обустроена за счет городских программ. Естественно будем синхронизировать эти работы. И сегодня для себя принимаем решение, о том, что завершение работ и торжественная сдача объекта благоустройства нам надо осуществить к следующему Дню города Самары. Задача достижимая».

Самарский технический университет уже подготовил проект о распределении помещений,         который продемонстрировали депутату. Александр Хинштейн пояснил, что важно пространство этого уникального объекта оформить не только красиво, но использовать интересно и функционально: «Там будут учебно-творческие помещения. Это и музейные зоны, коворкинга, место под проведение выставок. Сейчас обсуждали обустройство амфитеатра, конечно, хотим максимально задействовать и уличную территорию».

Напомним, что работы по реставрации объекта начаты в 2020 году. Сначала были выполнены научно-исследовательские, изыскательские работы, подготовлен проект. А в 2021 году начались ремонтно-реставрационные работы. Именно Александр Хинштейн добился передачи этого объекта из муниципальной собственности в федеральную и закрепления его за СамГТУ. Объект стал частью проекта партии «ЕР» «Историческая память». Средства на его восстановление выделены из федерального бюджета – почти 210 миллионов рублей.

«У меня нет ни тени сомнения в том, что как только мы завершим все работы, когда уйдут отсюда строители и реставраторы, в сентябре 2024 года  после открытия, это место станет одной из основных достопримечательностей города. Уверен, что здесь всегда будет много людей. Мы восстанавливаем изначально исторический облик и здания, так как это было более 100 лет назад, то, как это спроектировано и создано Константином Головкиным. Все приведено к историческим корням», — обратил внимание Александр Хинштейн.

Фото: сайт Александра Хинштейна

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей.
6 сентября 2023  15:40
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил на встрече с мусульманской общиной вопросы развития территории рядом с исторической мечетью в Самаре
15
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
6 сентября 2023  11:01
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
205
Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки.
5 сентября 2023  18:22
Опережая время: губернатор Дмитрий Азаров запустил новую установку аммиачной селитры на «КуйбышевАзот»
628
В Самарской области отметили вклад тольяттинской «Академии Коноплева» в развитие российского футбола.
5 сентября 2023  17:34
В Тольятти отметили 20-летие знаменитой футбольной «Академии Коноплева»
364
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
1088
Весь список