Самарцы принимают участие в обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для голосования

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Во внутригородских районах Самары проходят обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2022 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, с 15 по 25 января 2020 года в Самаре проходил отбор общественных территорий. На основе собранных более чем 31 тысячи предложений из 93 общественных пространств был сформирован ТОП-20 для рейтингового интернет-голосования.

Отметим, что перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства выносятся на обсуждение общественности. На прошлой неделе во внутригородских районах стартовали встречи с жителями и представителями профессионального сообщества.

Во вторник, 16 февраля, общественные обсуждения дизайн-проектов прошли в Красноглинском, Советском, Самарском и Куйбышевском районах.

На встречах жители могут ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства территорий, задать свои вопросы и внести предложения. К примеру, увеличить количество лавочек, разместить вазоны для цветов, установить спортивное оборудование. Общая задача сделать общественные пространства функциональными и комфортными для различных категорий граждан, сообщает горадминистрация.

«Каждый из дизайн-проектов является уникальным, но вместе с тем, направлен на улучшение городской среды и образа территории, - рассказала начальник отдела Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Людмила Саликова. - Все идеи и замечания, которые поступают от жителей в рамках обсуждения, заносятся в протокол. Далее дизайн-проекты дорабатываются с учетом предложений граждан. Заключительный этап – рейтинговое голосование за благоустройство в 2022 году».

Перечень общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования на 2022 год: