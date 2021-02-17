Самарцы принимают участие в обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для голосования

Во внутригородских районах Самары проходят обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2022 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда».
Напомним, с 15 по 25 января 2020 года в Самаре проходил отбор общественных территорий. На основе собранных более чем 31 тысячи предложений из 93 общественных пространств был сформирован ТОП-20 для рейтингового интернет-голосования.
Отметим, что перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства выносятся на обсуждение общественности. На прошлой неделе во внутригородских районах стартовали встречи с жителями и представителями профессионального сообщества.
Во вторник, 16 февраля, общественные обсуждения дизайн-проектов прошли в Красноглинском, Советском, Самарском и Куйбышевском районах.
На встречах жители могут ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства территорий, задать свои вопросы и внести предложения. К примеру, увеличить количество лавочек, разместить вазоны для цветов, установить спортивное оборудование. Общая задача сделать общественные пространства функциональными и комфортными для различных категорий граждан, сообщает горадминистрация.
«Каждый из дизайн-проектов является уникальным, но вместе с тем, направлен на улучшение городской среды и образа территории, - рассказала начальник отдела Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Людмила Саликова. - Все идеи и замечания, которые поступают от жителей в рамках обсуждения, заносятся в протокол. Далее дизайн-проекты дорабатываются с учетом предложений граждан. Заключительный этап – рейтинговое голосование за благоустройство в 2022 году».
Перечень общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования на 2022 год:
|
№ п/п
|
Район
|
Наименование территории
|
1
|
Красноглинский
|
Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий
|
2
|
Октябрьский
|
«Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького
|
3
|
Октябрьский
|
Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
|
4
|
Железнодорожный
|
Парк Щорса
|
5
|
Кировский
|
Лесопарк 60-летия Советской власти
|
6
|
Красноглинский
|
Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка
|
7
|
Кировский
|
Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской
|
8
|
Октябрьский
|
Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
|
9
|
Промышленный
|
Детский сквер по ул. Победы
|
10
|
Советский
|
Сквер Экономистов
|
11
|
Самарский
|
Сквер на Хлебной площади
|
12
|
Железнодорожный
|
Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)
|
13
|
Кировский
|
Сквер по Зубчаниновскому шоссе
|
14
|
Промышленный
|
Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»
|
15
|
Железнодорожный
|
Бульвар по ул. Чернореченской
|
16
|
Кировский
|
Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
|
17
|
Советский
|
Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д.77 по ул. Гагарина)
|
18
|
Ленинский
|
Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
|
19
|
Куйбышевский
|
Сквер имени Куйбышева
|
20
|
Промышленный
|
Парк «Воронежские озера»
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