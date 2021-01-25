Самарцы пожаловались на состояние станции метро Гагаринская»

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Местных жителей возмутила отвалившаяся мозаика.

Местные жители обратили внимание на проблемы одной из станции самарского метрополитена. В социальных сетях появились посты с фотографиями обвалившейся мозаики на станции «Гагаринская».

На фотографиях видны проплешины в мозаике и солевые потеки с потолка. Кроме того, горожане обратили внимание на немытые плафоны и плохое освещение на станции.

— По-вашему, это Самара космическая, — прокомментировал публикацию местный житель.

На фоне плачевного состояния некоторых станций метро, которые уже нуждаются в ремонте, региональный Минстрой сообщил о готовности проекта новой станции метро — «Самарская». Она станет продолжением первой ветки метро города, которая ведет из промзоны в исторический центр. Саму станцию построят в районе пересечения улиц Самарской и Ярмарочной. Проект обошелся региональным властям в 30 миллионов рублей.

Да к тому же нужно достроить станцию «Алабинскую», чтобы она заработала в полном объеме. Судя по словам представителей Минстроя, произойдет это только в 2023 году, пишет 63.ру.

Фото: Нетипичная Самара / Vk.com