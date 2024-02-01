Самарцы обсуждают дизайн-проекты пространств, которые могут быть благоустроены в 2025 году

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В январе в Самаре прошел первый этап отбора скверов, парков, бульваров, площадей для обновления в 2025 году. Жителям могли выбрать одну из 85 территорий, нуждающихся в благоустройстве. От горожан поступило более 83 тысяч предложений, и, в результате, был сформирован ТОП-20 пространств. Их вынесут на Всероссийское онлайн-голосование. Территории-победители благоустроят в 2025 году.

С 30 января во внутригородских районах стартовали общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, которые вошли в ТОП-20. Это традиционные встречи с жителями перед рейтинговым голосованием. Их задача - собрать мнения горожан, учесть интересы разных категорий горожан, чтобы сделать пространства максимально комфортными и функциональными.

«В районах мы представляем дизайн-проекты всех 20 территорий, что прошли отбор и будут участвовать в рейтинговом голосовании, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин. - Подготовлены концепции благоустройства пространств. Каждый житель может ознакомиться с проектами, высказать мнение по дальнейшему развитию территорий. Затем специалисты доработают проекты с учетом предложений, поступивших от жителей».

В среду, 31 января, дизайн-проекты представили жителям Железнодорожного района. Общественные обсуждения состоялись в местной администрации. Жителей интересовала концепция благоустройства парка Щорса, который находится в их районе - в границах улиц Спортивной и Урицкого.

Концепция благоустройства парка Щорса подразумевает сохранение текущей планировки, зонирования территории, привычных путей передвижения. Зоны отдыха предполагается оснастить лавочками со спинками и урнами. В парке предусматриваются велодорожка, большая многофункциональная детская площадка с игровым комплексом, две спортивные площадки: для воркаута с тренажерами и баскетбольно-волейбольная, также площадка для выгула собак. Еще в планах - ремонт летнего театра, детской железной дороги, установка декоративных уличных светильников, высадка газонной травы и цветов.

Общественные обсуждения продолжаются. 1 февраля жители могут ознакомиться с проектами: в 17.00 в Администрации Советского ВГР (ул. Советской Армии, 27), в 17.00 в Администрации Октябрьского ВГР (ул. Ново-Садовая, 20), в 18.00 в МБОУ Школа № 52 им.Ф.Ф.Селина (ул. Центральная, 11А), 5 февраля обсуждения пройдут: в 16.00 в Администрации Промышленного ВГР (ул. Краснодонская, 32), в 17.00 в Гимназии № 3 (ул. Степана Разина, 22А).

Фото: администрация Самары