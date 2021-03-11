Самарцы не одобрили межевание склона рядом с площадью Славы

101

3 марта 2021 года в администрации Ленинского района прошли публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческого переулка и Волжского проспекта в Самаре.

Согласно проекту, вокруг дома №2 в Студенческом переулке хотят образовать новые зоны с неограниченным проездом и проходом. Сейчас здесь размещены детская и обзорная площадки, спортивная площадка с хоккейной коробкой. Также по проекту хотят изменить вид разрешенного использования участка между домами Студенческий переулок, 2 и Волжский проспект, 15А на улично-дорожные сети — сейчас там там находится склон с зелеными насаждениями. Новая правовая зона позволит разместить на участке автомобильную дорогу, проезд, парковку.



Директор муниципального предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» Артем Малахов рассказал на слушаниях, что такие изменения необходимы для ремонта подпорной стены, которая находится на склоне. Это позволит разместить на участке технику и материалы, необходимые для ремонта.



Местные жители придерживаются иной точки зрения. Они считают, что «новая перепланировка территории направлена на то, чтобы лишить их придомовой территории и мест отдыха».



В итоге на слушаниях жители выступили против перепланировки территории. Они попросили отнести спортивную, детскую и обзорную площадку к придомовой территории, осуществить силами города благоустройство подпорной стены, восстановить разрушенные балясины, которые идут на подпорной стене по Студенческому переулку, произвести ремонт лестницы и обустроить зеленую зону на склоне, а также предоставить возможность жителям ограничить проезд неограниченному кругу лиц в свои дворы.



Всего на очной встрече в публичных слушаниях поучаствовали 85 человек, высказавшихся против изменений. Помимо этого, в администрацию ранее поступило 2 обращения, к одному из которых приложено 160 подписей. Еще 42 обращения поступило в день публичных слушаний. Протокол о результатах публичных слушаний обнародуют 13 марта, пишет СО ОНЛАЙН.