Самарцы еще могут выбрать, какое городское пространство благоустроят в 2023 году

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Ориентировочная дата появления поселка Южный на карте города – вторая половина 1950-х годов.

Согласно проекту на территории предполагается установить малые архитектурные формы и элементы уличной мебели, восстановить пешеходные дорожки, установить опоры освещения вдоль пешеходных зон, а также высадить зеленые насаждения.

Отдать свой голос можно до 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru. Либо рекомендуем воспользоваться прямой ссылкой - https://pos.gosuslugi.ru/lkp. Напомним, в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу.

