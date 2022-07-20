Самарцам рассказали, что мешает привести в порядок парк 60-летия Советской власти

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Последний неоформленный участок парка 60-летия Советской власти могут зарегистрировать в ближайшие два месяца. После этого общественное место приведут в порядок, сообщил заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Милеев 19 июля на рабочем совещании в губернской думе.

В совещании приняли участие представители департамента градостроительства Самары, министерства лесного хозяйства Самарской области, кадастровой палаты Самарской области, Управления Росреестра по Самарской области, МП «Парки Самары».

- Парк 60-летия Советской власти очень нужный объект для жителей этого района, люди неоднократно обращаются ко мне как к депутату с просьбами привести его в порядок. Но чтобы передать его в ведение и пользование МП «Парки Самары» необходимо правильно зарегистрировать право земельной собственности. Два земельных участка уже поставлены на кадастровый учет, но сейчас главная проблема заключается в том, что не поставлен на учет самый большой участок территории, расположенный вдоль улиц Стара-Загора и Алма-Атинская, - рассказал Александр Милеев.

Зарегистрировать его мешает водный объект. Сначала нужно определить его границы и отделить от основного участка. Затем провести корректировку межевого плана, обратиться с ним в департамент градостроительства Самары, затем – в МФЦ, после чего предоставить МП «Парки Самары» в бессрочное пользование, пишет Самара-КП