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Самарцам обещают посадить новые деревья после строительства развязки на Ново-Садовой

22 марта 2021 10:00
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Самарцам обещают посадить новые деревья после строительства развязки на Ново-Садовой

В Самаре полным ходом идут подготовительные работы к строительству двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. Из-за этого подрядчику пришлось вырубить некоторые деревья у дублёров. В региональном Минтрансе сообщили, что на прилегающей к дороге территории после окончания строительства появится обновлённая зелёная зона.

Напомним, что полностью закончить строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой в Самаре планируется к 2023 году. К срубу растительности горожане отнеслись критично. Однако в Минтрансе Самарской области рассказали, что после окончания строительных работ на прилегающей территории образуются новые пространства, которые будут благоустроены. Планируется высадка газонов и размещение небольших парковых зон, пишет Сова.инфо.

Представители министерства транспорта подчеркнули:

- Согласно СанПиНам, после завершения строительных работ на дорожном объекте, близлежащая территория обязательно благоустраивается.

Фото: скрин видео

Напомним, ранее сообщалось, что горожане начали массово жаловаться на снос растительности.

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