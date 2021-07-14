Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы в пандемию оценили доход для сведения концов с концами
Самарцы в пандемию оценили доход для сведения концов с концами
В Самаре продолжается строительство лыжероллерной трассы
В Самаре продолжается строительство лыжероллерной трассы
Россия находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19
Россия находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19
УФСИН России по Самарской области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе будут сотрудничать
УФСИН России по Самарской области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе будут сотрудничать
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
«Россети ФСК ЕЭС» приступила к усилению грозозащитного троса на ключевых электромагистралях
«Россети ФСК ЕЭС» приступила к усилению грозозащитного троса на ключевых электромагистралях
Михаила Боярского госпитализировали c COVID-19
Михаила Боярского госпитализировали c COVID-19
В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников
В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
-0.57
EUR 87.78
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарскую область ожидает масштабная замена лифтов в многоквартирных домах

14 июля 2021 11:03
167
Самарскую область ожидает масштабная замена лифтов в многоквартирных домах

В Самарской области в рамках программы капитального ремонта продолжаются работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил ускорить темпы работ. Вопрос обсудили на совещании, которое состоялось в Правительстве региона 13 июля 2021 года.  

Работы по замене лифтового оборудования ведет областной Фонд капитального ремонта. В 2019 году в Самарской области было заменено 44 лифта, в 2020 обновили 50 подъемных механизмов.

До конца текущего года Фонд капитального ремонта заменит 210 единиц лифтового оборудования в муниципалитетах региона. Вместе с тем Виктор Кудряшов поручил министерству ЖКХ совместно с Фондом капремонта Самарской области проработать механизм дополнительного финансирования обновления лифтового оборудования.

«Прошу отработать дополнительные возможности по привлечению средств из федерального Фонда реформирования ЖКХ, в частности в рамках программы, предполагающей субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым с целью замены лифтов. Считаю, что это позволит нам привлечь дополнительные средства и увеличить объемы работ. Жду от вас проработанные предложения», - поручил Виктор Кудряшов. 

Заменить выработавшие ресурс лифты на новые в многоквартирных домах в регионе планируется до 2025 года.

Фото: Pixabay.com

Теги: лифт ремонт домов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области до конца 2021 года проведут ремонт более двух тысяч многоквартирных домов
27 мая 2021, 10:05
В Самарской области до конца 2021 года проведут ремонт более двух тысяч многоквартирных домов
На сегодняшний день заключены договоры на проведение работ в 1 741 доме. Благоустройство
548
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
05 мая 2021, 14:45
Самарец избивший подростка в лифте жилого дома заключен под стражу
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Закон
906
Мальчика госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой.
02 мая 2021, 18:21
В Самаре парень жестоко избил и ограбил 15-летнего подростка в лифте жилого дома
Мальчика госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой.
Происшествия
1539

В центре внимания
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
14 июля 2021  13:19
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
91
В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников
14 июля 2021  12:55
В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников
108
В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» появится современный стадион
14 июля 2021  12:28
В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» появится современный стадион
97
Заявления на выплаты детям школьного возраста начнут приниматься с 15 июля
14 июля 2021  11:47
Заявления на выплаты детям школьного возраста начнут приниматься с 15 июля
142
В Тольятти будет открыто экологически безопасное производство железобетонных изделий.
13 июля 2021  17:52
Губернатор проинспектировал ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий «Флоркон» в Тольятти
584
Весь список