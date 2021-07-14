Самарскую область ожидает масштабная замена лифтов в многоквартирных домах

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В Самарской области в рамках программы капитального ремонта продолжаются работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил ускорить темпы работ. Вопрос обсудили на совещании, которое состоялось в Правительстве региона 13 июля 2021 года.

Работы по замене лифтового оборудования ведет областной Фонд капитального ремонта. В 2019 году в Самарской области было заменено 44 лифта, в 2020 обновили 50 подъемных механизмов.

До конца текущего года Фонд капитального ремонта заменит 210 единиц лифтового оборудования в муниципалитетах региона. Вместе с тем Виктор Кудряшов поручил министерству ЖКХ совместно с Фондом капремонта Самарской области проработать механизм дополнительного финансирования обновления лифтового оборудования.

«Прошу отработать дополнительные возможности по привлечению средств из федерального Фонда реформирования ЖКХ, в частности в рамках программы, предполагающей субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым с целью замены лифтов. Считаю, что это позволит нам привлечь дополнительные средства и увеличить объемы работ. Жду от вас проработанные предложения», - поручил Виктор Кудряшов.

Заменить выработавшие ресурс лифты на новые в многоквартирных домах в регионе планируется до 2025 года.

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