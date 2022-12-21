Самарскую область наградили за достижение наилучших показателей реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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В среду, 21 декабря, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметили наградами регионы-лидеры в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

По итогам 2022 года диплома и статуэтки в виде дорожного катка вновь удостоена Самарская область. Заслуженную награду за образцовое исполнение дорожного нацпроекта вице-премьер Правительства вручил губернатору Дмитрию Азарову, который в эти дни работает в Москве. Руководитель региона участвует в семинаре-совещании о реализации молодежной политики в России в современных условиях.

"В этом году у нас беспрецедентные масштабы работ. Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тыс. км дорог, причем 16,8 тыс. км из них сделаны благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Он стал самым упоминаемым в СМИ и самым узнаваемым среди всех нацпроектов благодаря своей эффективности и открытости: люди не только видят результат своими глазами, но и могут принимать участие в выборе участков ремонта. Главная цель нацпроекта – повышение качества жизни россиян, поэтому дороги обновляют к самым нужным и важным для населения объектам – больницам, школам, детским садам, стадионам и достопримечательностям. Нацпроект объединяет людей и регионы, а также способствует экономическому развитию территорий", – отметил Марат Хуснуллин.



Оценка работы субъектов в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев: это достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, исполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.



Напомним, в текущем году по итогам реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) и других программ в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 км. Это рекордный показатель. В эксплуатацию введены 107 объектов протяженностью 465 км, включая 391 км – автомобильные дороги регионального значения, 57,4 км – ремонт улиц в Самаре, 16,4 км – ремонт улиц в Тольятти. Также по федеральной программе "Мосты и путепроводы" нацпроекта БКД вместе с дорогами обновили 21 искусственное сооружение.



Среди ключевых построенных объектов дорожной инфраструктуры – автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, рабочее движение по которой было запущено на год раньше запланированного срока. Продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", который входит в состав международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", готовность объекта составляет более 70 %.



Работа Самарской области по модернизации дорожно-транспортной сети и реализации крупных инфраструктурных проектов отмечается на федеральном уровне. Это позволяет региону претендовать на значительную поддержку из бюджета страны. Только в этом году на ремонт и строительство дорог было направлено в общей сложности более 70 млрд рублей.



По итогам года Самарская область вновь входит в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД. Напомним, главной награды дорожной отрасли – диплома и символического катка – за последние годы наш регион удостаивается уже в третий раз.



Марат Хуснуллин поздравил с успешным завершением дорожного сезона и поблагодарил за усилия руководителей субъектов страны, которые они прилагают для достижения главной цели, поставленной перед дорожниками главой государства, – создать в российских регионах качественную и надежную транспортную инфраструктуру.

Фото: пресс-служба правительства СО