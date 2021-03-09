Самарским коммунальщикам поручено тщательно чистить дороги и тротуары на всю ширину

140

С вечера 8 марта и до утра самарские дороги чистили 116 уборщиков и 298 единиц техники.

Коммунальным службам поручено максимально тщательно чистить автодороги и тротуары на всю ширину.

Для повышения скорости и тщательности уборки службы благоустройства просят автомобилистов не бросать личный транспорт на обочинах, переставляя его в уже расчищенные локации с учётом разрешённых мест парковки и предварительного адресного перечня объектов расчистки.

Мониторингом состояния крыш, дворовых территорий ежедневно занимаются специалисты. В случае выявления нарушений и недочётов, которые управляющие организации не спешат устранять, для дальнейшего принятия мер оперативного реагирования акты, составленные по факту невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, могут быть направлены в ГЖИ и Прокуратуру, сообщает горадминистрация.