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Самарские власти попросили не увеличивать взносы за капремонт домов

5 февраля 2021 09:36
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Самарские власти попросили не увеличивать взносы за капремонт домов

Руководству Самарской области предложили оставить тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов на прежнем уровне. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации от Самарской области.

Действующие расценки на капитальный ремонт вступили в силу в январе 2021 года. Сейчас жители Самарской области платят по 6,63 рубля за квадратный метр, если проживают в домах до 5 этажей. А собственники жилья в многоэтажках платят по 7,62 рубля за квадратный метр. Недавно фонд капремонта Самарской области сообщил, что в 2021 году тариф планируется пересмотреть и его размер может увеличиться до 8,96 рубля за квадратный метр.

— Я считаю, что это решение не обосновано. Во-первых, потому, что в период пандемии у людей и без того снижаются доходы. Во-вторых, совсем недавно уже произошло повышение цен. В-третьих, у нас еще не отгремели последствия работы предыдущего руководства фонда капремонта, которое сегодня находится под стражей, — сказал на заседании депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Так или иначе окончательное решение будут принимать региональные власти — губернатор и правительство Самарской области, пишет 63.ру.

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Комментарии

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