Самарские власти попросили не увеличивать взносы за капремонт домов

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Руководству Самарской области предложили оставить тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов на прежнем уровне. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации от Самарской области.

Действующие расценки на капитальный ремонт вступили в силу в январе 2021 года. Сейчас жители Самарской области платят по 6,63 рубля за квадратный метр, если проживают в домах до 5 этажей. А собственники жилья в многоэтажках платят по 7,62 рубля за квадратный метр. Недавно фонд капремонта Самарской области сообщил, что в 2021 году тариф планируется пересмотреть и его размер может увеличиться до 8,96 рубля за квадратный метр.

— Я считаю, что это решение не обосновано. Во-первых, потому, что в период пандемии у людей и без того снижаются доходы. Во-вторых, совсем недавно уже произошло повышение цен. В-третьих, у нас еще не отгремели последствия работы предыдущего руководства фонда капремонта, которое сегодня находится под стражей, — сказал на заседании депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Так или иначе окончательное решение будут принимать региональные власти — губернатор и правительство Самарской области, пишет 63.ру.